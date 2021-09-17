Кличко поздравил спасателей Киева с профессиональным праздником и вручил награды от города

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником и вручил награды от города. Церемония состоялась у здания КГГА, где спасатели представили киевлянам несколько образцов современной спецтехники.

Об этом сообщила пресс-служба главы столицы. Он напомнил, что в чрезвычайных событиях киевлян спасают более 3,5 тысячи специалистов.

"Мне очень приятно поздравить с профессиональным праздником тех, кто ежедневно обеспечивает спокойствие в нашем городе и спасает здоровье и жизнь киевлян. Благодарю каждого из вас за мужество и преданность такой непростой и опасной работе. Ведь наш город – большой мегаполис, где каждый день случается немало происшествий. И тогда на помощь приходит высококлассная команда спасателей. Это более 3,5 тысячи человек, которые профессионально выполняют свою работу", – отметил Виталий Кличко.

Видео дня

Он отметил, что ежесуточно киевские спасатели осуществляют более 40 выездов различной сложности – техногенные аварии, последствия ливней и снегопадов, тушения пожаров в домах или на территории лесов, ежедневная помощь людям, попавшим в беду.

"Сегодня киевские спасатели, – а это и "Киевская аварийно-спасательная служба", и Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, и спасатели КП "Плесо" и другие службы, – работают как одна команда ради безопасности и спокойствия в столице, – подчеркнул мэр . – Город, со своей стороны, продолжает обеспечивать необходимым спасательные службы. Прежде всего – аварийно-спасательной техникой и снаряжением", – сказал Кличко.

По его словам, в прошлом году в столице создали специальный департамент муниципальной безопасности. За последние несколько лет город обновил спецтехнику. В частности, закупили водолазную машину, автовышку для доступа к высотным зданиям и конструкциям, две аварийно-спасательных автомобиля, получили авто для ликвидации пожаров.

В этом году город направил 32 млн грн на дальнейшее обновление техники спасателей, как киевского гарнизона ДСНС, так и коммунальной "Киевской аварийно-спасательной службы".