Кличко показал современные технологии в Киеве в борьбе против снега

В Киеве для борьбы с зимней непогодой используют современные технологии.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр Киева Виталий Кличко, обнародовав видео работы снегоплавильного комплекса в одном из районов столицы.

"Современные технологии помогают городу в том числе и эффективно бороться с последствиями зимней непогоды. На днях коммунальщики усиленно убирают снег с дорог и тротуаров столицы. Раньше снег вывозили за пределы Киева. Но 2 года назад столица, первой в Украине, приобрела 2 мобильных снегоплавильных установки TRECAN 60-PD производства Канады", – рассказал мэр.

По его словам, один такой комплекс плавит до 60 тонн снега в час.

"Благодаря такой спецтехнике город и экономит деньги на топливе, и скорее решает проблему" ликвидации "снега", – отметил Кличко.