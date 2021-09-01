Кличко открыл новое общественное пространство и фонтан на Арсенальной площади в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии нового общественного пространства на Арсенальной площади, которое отреставрировали в пределах проекта A-Station. Также на площади установили фонтан с подсветкой.

Глава столицы отметил, что в этом году помещение Киевской крепости и Никольской ворот наконец станут доступными для киевлян, сообщила пресс-служба.

"Отреставрированные по архивным документам, они "оживут" и дополнят историческую картину этого места. Фасад, как видите, снова стал желтым. И реставраторы восстановили не только его, но и ценные фрагменты ворот. Например, головы львов на дверях и колонны, которые раньше украшали въезд в город", – подчеркнул Кличко.

Видео дня

На одной из старейших площадей города также создали безбарьерное пространство, озеленили территорию и обновили уличное освещение. Здесь можно теперь гулять, отдыхать, приятно проводить время.

"И я рад, что в Киеве появляется все больше таких привлекательных локаций. Вскоре мы откроем вторую очередь обновленной Пейзажной аллеи. Очень хорошо там будет. А на прошлой неделе открыли полностью парк на Троещине. Более 9,5 гектаров современной и комфортной зоны отдыха. Продолжаем обновлять другие парки и скверы и создавать общественные пространства. А здесь мы еще сегодня открываем "сухой" фонтан. Красивый и с подсветкой", – подчеркнул Кличко.

В честь открытия обновленной Арсенальной площади состоялся концерт, в частности, с участием композитора Евгения Хмары. А также 3-D шоу на стенах Никольских ворот.

Мэр поблагодарил социально-ответственный бизнес, что вместе с городом принял участие в проектах, целью которого является реставрация и редевелопмент исторических корпусов бывшего завода "Арсенал", здания военной комендатуры и Никольских ворот. В частности, компаниям "А-девелопмент" и UDP.