Кличко объяснил, для чего нужен общенациональный локдаун в Украине

Общенациональный локдаун и ограничение передвижения между регионами страны нужны для преодоления ситуации с распространением COVID-19 в Украине.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в понедельник, 12 апреля, многие люди не соблюдают карантинные ограничения.

В частности, не носят маски даже в публичных местах и ​​гуляют без соблюдения дистанции. Устраивают вечеринки, едут отдыхать в другие города, в том числе в столицу.

"Улучшение ситуации в каком-то одном регионе, не означает преодоления вируса в целом. Потому происходит постоянная миграция людей. А соответственно – и миграция вируса. И мы будем то выходить из красной зоны, то потом снова в нее попадать. Именно поэтому я и обратился к правительству принять решение об общенациональном локдауне. Да, оно непопулярно. Но в такой ситуации со стремительным распространением вируса надо осознать: цена популизма может быть слишком высокой! Ведь речь идет о том, чтобы сохранить здоровье и жизни миллионов людей. Это – главное! Надо выиграть время, пока не начнется массовая вакцинация украинцев. Нет других способов", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы также продемонстрировал видео-интервью врача-анестезиолога, который работает в реанимации медицинского центра "Рамат Авив" в Тель-Авиве.

"Израиль, как вы знаете, сначала суровыми мерами – тотальным локдауном, а потом массовой вакцинацией населения, преодолел сложную ситуацию с распространением вируса. Примерно о том же говорят и специалисты немецкого института Коха, с которыми я общаюсь, и украинские известные специалисты. Я надеюсь, что те, кто сегодня принимают решения, осознают всю ответственность за действия, от которых сегодня зависит здоровье и жизнь украинцев", – резюмировал Кличко.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве зарегистрировали рост смертности людей в возрасте 30-49 лет от коронавирусной болезни COVID-19.