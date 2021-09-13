Кличко – о второй очереди Пейзажной аллеи: убежден, киевлянам и гостям города понравится

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет строительство второй очереди Пейзажной аллеи в Киеве. Там создается новая локация.

Соответствующим видео он поделился в своем Facebook. Глава города выразил убеждение, что киевлянам и гостям понравится еще одна очень хорошая зона отдыха в историческом центре столицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Кличко анонсировал открытие совершенно новой зоны отдыха в городе уже через несколько недель. На кадрах видно, в частности, новопостроенные дорожки и лестницы для прогулок по парку.

Видео дня

"Меняем Киев!" – подчеркнул мэр.

Напомним, Пейзажная аллея – зона отдыха в Киеве, проложенная на месте расположения изрытых оборонных валов Верхнего города, которые шли над оврагом, над урочищем Гончары. Создана в рамках подготовки к празднованию 1500-летия Киева в 1982 году.