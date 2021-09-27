Кличко – о годовщине трагедии Бабьего Яра: мы должны помнить и чтить память почти 100 тысяч невинных жертв
Мэр Киева Виталий Кличко посетил открытие выставки "Зона отчуждения", посвященной памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Она размещена на станции метро "Дорогожичи".
Как сообщила пресс-служба главы столицы, авторами выставки стали Джонатан Литтел – известный американо-французский писатель, обладатель Гонкуровской премии за книгу "Благоволительницы" и Антуан Дагата – французский фотограф, режиссер, член агентства Magnum Photos, лауреат Niépce Prize.
"Бабий Яр – это страшный символ Холокоста, нечеловеческой жестокости и ненависти. Об этих болезненных и страшных страницах истории нужно вспоминать не только накануне трагической даты, а помнить каждый день. Не замалчивать, как это делалось в советские времена. Не заговаривать и не отводить взгляд. Именно поэтому подобные выставки привлекают внимание, напоминают всем, что здесь произошло 80 лет назад. И мы должны помнить и чтить память почти 100 тысяч невинных жертв, погибших в Бабьем Яру. Здесь уничтожили представителей многих национальностей. Среди них было много детей, женщин и пожилых людей. Бабий Яр стал одним из символов ужасного преступления нацистов против человечества", – подчеркнул Кличко.
На выставке представили 84 фотографии и 42 текстовые панели. Концепция разработана так, чтобы придать смысл и значение местности Бабьего Яра посетителям, которые приезжают в этот район на метро. Приурочена выставка к 80-летию трагедии Бабьего Яра и продлится с 27 сентября по 10 октября.