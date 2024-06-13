Киевсовет выделит еще 1 млрд грн в поддержку сил обороны и безопасности: Кличко рассказал подробности

Киевский городской совет в четверг, 13 июня, во время заседания увеличит финансирование программ, связанных с поддержкой сил обороны и безопасности еще на 1 млрд. гривен. В частности, деньги будут выделены на социальную поддержку бойцов и их семей.

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Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжает поддерживать защитников Украины.

"Сегодня Киевсовет увеличит финансирование программ, связанных с поддержкой сил обороны и безопасности. Еще на 1 млрд. гривен. Из них 800 млн – по городской программе "Защитник Киева", остальные – на социальную поддержку бойцов и их семей, реабилитацию ветеранов", – сообщил Кличко.

Мэр напомнил, что в этом году на помощь нашим защитникам столица выделила из бюджета 6,5 млрд гривен. То есть уже в общей сложности 7,5 млрд.

"Привлекаем также и благотворительную помощь – дроны, системы РЭБ, необходимое бойцам снаряжение. И сразу передаем все на фронт", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко передал от столичной общины бойцам 112-й отдельной бригады терробороны Киева более 800 дронов, из которых 600 – FPV. Кроме того, город выделил из бюджета еще 150 миллионов гривен на оснащение.

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