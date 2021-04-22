Киевсовет собрался, чтобы принять изменения в бюджет столицы, – Кличко

Депутаты Киевского городского совета должны принять изменения в бюджет столицы и в Программу экономического и социального развития города.

Об этом заявил в четверг, 22 апреля, в начале пленарного заседания мэр Киева Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сегодня мы собрались, потому что есть ряд неотложных и важных для развития города и для его жителей вопросов. В частности, мы должны принять изменения в бюджет столицы и Программу экономического и социального развития. Речь идет и об увеличении зарплаты столичным педагогам. Если выделить на это из бюджета 450 млн гривен. И об увеличении доплат киевским медикам, работающих в выездных бригадах, на скорых, которые ежедневно спасают жизни больных коронавирусом. А также говорится о средствах на зарплаты столичным транспортникам", – сказал Виталий Кличко.

В то же время, соответствующими изменениями, по словам мэра, предусматривается выделение средств и на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры – более 500 млн гривен. Это – средства на ремонт и закупку лифтов в столичные дома, на программу софинансирования тепломодернизации домов 70/30, а также средства на обновление городских парков и скверов, детских и спортивных площадок.

"Сегодня мы делаем все, чтобы удержать ситуацию – и эпидемиологическую, потому что она сложная. И экономическую – она тоже непростая. Пандемия вызвала кризис, который мир будет преодолевать еще долго. Но необходимо, в первую очередь, поддерживать тех, от кого сегодня зависит здоровье и жизни людей, от кого зависит обучение наших детей. И тех, кто работает на жизнеобеспечение нашего города и комфорт его жителей. Необходимо и дальше развивать и изменять нашу столицу. И мы все для этого делаем", – отметил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Виталий Кличко рассказал, сколько чернобыльцев Киева получат материальную помощь к 35-й годовщине Чернобыльской трагедии счет городского бюджета.