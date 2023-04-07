Киевсовет хочет расторгнуть договор об аренде с посольством России

В Киевском городском совете предложили расторгнуть договор аренды земельного участка с посольством страны-агрессора РФ в Украине. Он расположен в столице по адресу Воздухофлотский проспект, 27.

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Соответствующий проект решения зарегистрирован на сайте Киевсовета. В настоящее время документ находится на рассмотрении профильных комиссий.

"Разорвать договор аренды земельного участка площадью 0,3984 га, находящегося на Воздухофлотском проспекте, 27 в Соломенском районе г. Киева, заключенный между Киевским городским советом и посольством Российской Федерации в Украине № 72-5-00076 от 05.10.1999 года", – говорится в документе.

Авторы в пояснительной записке предоставили аргументы о необходимости принятия соответствующего решения. В частности, это разрыв дипломатических отношений с Россией от 24 февраля 2022 года.

"Принятие данного решения позволит территориальной громаде города Киева искоренить случаи предоставления льготных условий в вопросах земельных отношений институтам государства-агрессора – Российской Федерации. И будет способствовать рациональному использованию земли в столице", – подчеркнули инициаторы проекта решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предложили расторгнуть все договоры, которые город заключил с УПЦ МП. В частности, это касается аренды коммунального имущества и земельных участков.

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