Киевсовет должен принять решение, усовершенствующее систему управления районами столицы, – Кличко

Киевсовет сегодня должен рассмотреть вопрос и принять решение, которое усовершенствует систему управления районами столицы и позволит сохранить самоуправление в городе. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета.

"Мы должны рассмотреть три проекта решений, которые усовершенствуют систему управления районами. Первое – о создании рабочей группы, которая до конца марта наработает полномочия будущих районных советов. И выборы депутатов этих советов должны состояться 30 октября этого года. Второе – установить, что на переходный період – до выборов самоуправляющиеся полномочия в районах будут выполнять структурные подразделения городского исполнительного органа. Третье – мы должны создать следующие подразделения. Это модель, присущая большинству областных центров Украины, где есть районы. Это модель – законная и конституционная", – подчеркнул Кличко.

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Мэр Киева подчеркнул, что сегодня речь идет о сохранении реального и эффективного местного самоуправления в столице. Чтобы на решение ради развития города и их воплощение влияли киевляне, а не поставленные в тех или иных политических интересах чиновники, которые перед жителями города не несут никакой ответственности.

"Сегодня на власть столицы, на местное самоуправление продолжается атака. – Безосновательные обвинения, обыски, шитые белыми нитями уголовные дела, подозрения моим заместителям. Все делается для дестабилизации системы управления в Киеве. – Чтобы ввести вертикаль власти и дискредитировать и уничтожить местное самоуправление" – сказал Виталий Кличко.