Киевское море превратилось в кадры с "Игры престолов". Впечатляющие фото

Жители Киева устроили флэшмоб в сети, делясь фотографиями невероятного зрелища на Киевском море, которое покрылось льдом и снегом благодаря по-настоящему зимней погоде.

Серию впечатляющих снимков опубликовал пользователь Instagram Владислав Василькевич (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Белые ходоки среди замерзшего Киевского моря. 2км от берега", – сравнил он рыбаков на льду с вымышленными персонажами "Игры престолов".

На кадрах преобладают темно-синие оттенки замерзшего Киевского водохранилищя, захватывая своей загадочностью любого, кто смотрит на фото.

Киевляне, которые уже побывали у водоема, говорят, что в живую это зрелище на Киевском море выглядит более удивительно и красиво.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе Черное море "закипело" из-за разницы температуры воздуха и воды. В сети были опубликованы видео удивительного явления.