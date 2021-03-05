Киевские власти приняли важное решение для защиты животных

На заседании Комиссии по вопросам защиты животных при Департаменте городского благоустройства приняли решение создать Центр гуманного обращения с животными.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Все неравнодушные к животным должны объединить усилия для достижения единой цели - создания условий для комфортной жизни животных в столице. Члены комиссии единогласно поддержали решение о создании межведомственного Центра гуманного обращения с животными в городе Киеве при КГГА", - сказал директор департамента Тимур Ткаченко.

Цель центра - решение проблем, возникающих из-за небрежного и жестокого обращения с животными.

"Горожане должны чувствовать безопасность, а животные - бережное и гуманное отношение. Поэтому мы обращаемся к руководству КГГА и органам Национальной полиции в Киеве с просьбой активизировать взаимодействие в сфере защиты животных", - заявила глава комиссии Александра Мезинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля в Киеве был переполох из-за отравления собак "розовым" снегом. В произошедшем подозревают догхантеров.