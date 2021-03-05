Нині йде затята публічна дискусія між Міністерством культури і КМДА за Гостинний двір, що на Контрактовій площі Києва. Обидві інституції хочуть перетворити цю нинішню недобудову на територію культури і мистецтва. Щоправда, ніхто з них не показав громадськості остаточний проект та не назвав суму грошей, яку ми мусимо заплатити за їхні плани або з державного або з міського бюджету.

Натомість, нашо команда Рідної країни порадившись із археологами та істориками пропонує інший шлях порятунку історичного, українського Києва.

Але перед тим трішки історії.

В 1972-73 рр. по лінії метрополітену були проведені археологічні розкопки на Контрактовій площі біля Гостинного двору - між торговими рядами і виходом вул. Сагайдачного. Тут археологи знайшли і дослідили 11 дерев‘яних зрубних будівель. Особливо цікаві 5, які входили до єдиного житлового-господарського комплексу садиби 10 століття. Особливо вирізнявся житловий будинок, ймовірно двоповерховий, з дерев‘яною підлогою і глинобитною піччю. В ході дослідження садиби 10 століття були знайдені монети, ювелірні прикраси, художні вироби, посуд. Ці знахідки, а надто неймовірна збереженість дерев‘яних споруд, викликали захоплення, а Поділ часів Київської Русі назвали "Київськими Помпеями". Аналогічні археологічні знахідки здобуті в ході під час розкопок в ході будівництва метрополітену між вулицями Спаською та Хорива. Тут на глибині 10-11 метрів відкрито ділянки двох міських вулиць і виявлено та досліджено 5 зрубних будівель. (Детальніше про розкопки 70-років у книгах К.Н.Гупала та М.А.Сагайдака).

Вже на початку 2015 року вулицю часів княжої України-Русі виявлено на Поштовій площі.

Отож, здобуті протягом багатьох років археологічні матеріали свідчать про щільну забудову Подолу ще в часи Середньовіччя. Знайдені пам‘ятки європейського рівня можуть гідно представити світові історію України-Русі. Саме тому варто провести широкомасштабні розкопки та музеєфікацію в межах Контрактової площі, поки що вільної від забудови. З огляду на це, Гостинний двір як майбутній музейно-культурний простір може отримати підземний археологічний музей світового рівня!

Тому пропонуємо Міністерству культури паралельно із обговоренням остаточного проекту Гостинного двору відновити археологічні розкопки та обстежити територію середньовічного Києва. Переконаний, що українським олігархам до снаги фінансово підтримати цей патріотичний проект, адже до цього вони активно фінансували різноманітні культурні проекти інших держав.

Принагідно додам, що в радянські часи ідеологи Російського світу фактично заборонили археологічні дослідження часів княжої України-Русі, щоб не принижувати національну гідність "Великої Росії", яка досі не може з‘ясувати свого історичного походження!

П.С. Подяка відомому археологу та історику Любомиру Михайлині за наукові консультації те поради.

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