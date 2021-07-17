Киевлянка пожаловалась на мошенничество в транспорте: деньги с карты пропали ночью

В Киеве пассажирка маршрутного автобуса пожаловалась на то, что у нее несколько раз списались деньги с банковской карты за разовый проезд. Инцидент якобы произошел на 250 маршруте, который курсирует от станции метро "Позняки" до улицы Елены Пчилки.

Об этом на своей странице в Facebook написала киевлянка Мария Слинько. Она отметила, что подобная история с ней произошла еще в июне, но тогда она решила ее проигнорировать.

"Друзья, делюсь своей историей пользования современными благами человечества, а точнее терминалом электронной оплаты проезда в маршрутке №250. После того как была проведена оплата за проезд, ночью были списаны деньги за еще два проезда ... В июне произошла та же история, но я проигнорировала", – пожаловалась Мария Слинько.

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Она также отметила, что обращалась к компании "ПИК", которая обслуживает систему бесконтактной оплаты проезда на 250 маршруте, но там якобы не отреагировали на ее обращение.

"ПИК совсем не реагирует на мои сообщения: а сколько людей вы уже обокрали и когда вернете мои деньги ??? Если вопрос не решится миром, придется идти дальше. Поэтому, друзья, берегите себя и свои кошельки!" – предостерегла женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице женщина стала жертвой мошенников. Она якобы в марте 2021 взяла кредит через приложение Дія, хотя у нее даже не было ID-карты и персональные данные третьим лицам потерпевшая не передавала. Теперь с ней требуют 11,6 тыс. гривен