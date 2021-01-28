Киев снова попал в лидеры статистики COVID-19 из-за 396 больных

В Киеве за сутки подтвердили 396 новых заражений коронавирусом, за это же время 1634 жителя города выздоровели.

Такие официальные данные по состоянию на 28 января подает сайт СНБО. Согласно им, по суточному приросту случаев инфицирования COVID-19 столица занимает второе место среди регионов Украины.

В частности, в общем в Киеве насчитывается 127 472 инфицирования. Из этого количества 2326 человек умерли от последствий болезни (+18 за сутки), а 63 987 вылечились.

В Киевской области коронавирус диагностировали еще в 193 жителей, а всего подтверждено 68 381 заражение.

Болезнь унесла жизни 1122 граждан (+5 за сутки), а 54 857 смогли ее преодолеть (+767).

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала о том, что в столице коронавирус атакует молодежь. Кроме этого, в последнее время госпитализируют больных в очень тяжелом состоянии.