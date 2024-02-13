Киев продолжит помогать военным: Кличко встретился с отправляющимися на фронт бойцами. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с бойцами 127 батальона ТРО 112 бригады Киева перед их отъездом на восток Украины. Защитники нашего государства, сражающиеся на нескольких участках фронта, отправятся на авдеевское направление.

О Киевском городском голове сообщил в своем Telegram-канале. В прошлом году военные получили деньги от столицы, чтобы приобрести дроны.

"Сегодня бойцы 127 батальона ТРО 112 бригады города Киева после ротации отправились на восток Украины – защищать нашу землю на авдеевском направлении. Перед их отъездом встретился с военными и поблагодарил их за защиту и отвагу. Пожелал сил, выдержки и скорейшего возвращения домой", – написал Кличко.

Мэр напомнил, что батальоны 112-й отдельной бригады ТРО, которая была сформирована в Киеве, воюют на передовой по нескольким направлениям фронта. В частности, в Херсонской, Запорожье, под Бахмутом и Кременной.

"Община Киева помогает нашим военным. В общей сложности столица направила в 2023-м на оснащение, по запросам 112 бригады, более 230 миллионов гривен. В конце прошлого года за средства, выделенные городом, бригада в частности закупила 1500 FPV-дронов и 200 квадрокоптеров Mavic 3 и Mavic 3T. Это весомый вклад в борьбу с русскими оккупантами. С этим видом вооружения выполнение боевых задач по уничтожению врага стало более успешным. Столица продолжит помогать военным и в этом году приближать нашу Победу! Слава Украине и ее героям!", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, брат мэра Киева Владимир Кличко отвез бойцам на передовую очередную партию помощи – более 130 FPV-дронов и квадрокоптеров Mavic-3. Также защитники получили еще один бронированный автомобиль "Кобра", приобретенный Владимиром при поддержке международных партнеров.

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