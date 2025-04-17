Киев продолжает демонтаж МАФов, размещенных с нарушением законодательства, – Кличко

В столице продолжается демонтаж МАФов, размещенных с нарушением законодательства. Также Киев вводит открытую процедуру аукционного распределения мест для предпринимательской деятельности.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

"С конца прошлого года в Печерском районе столицы было демонтировано 170 временных сооружений. Преимущественно возле остановок общественного транспорта, переходах, на зеленых зонах или возле жилых домов. В Оболонском районе уже 266 объектов, а к концу мая здесь запланирован демонтаж еще 73 временных сооружений. А с 1 июня приступим к активной фазе демонтажей в Подольском и Святошинском районах. На Подоле в списки включено почти 400 объектов, на Святошино — примерно столько же", – сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что на сегодняшний день состоялись электронные аукционы на право размещения 15 временных сооружений и 6 средств передвижной торговли. Аукционы проходят через систему Prozorro. Продажа. Одним из самых успешных примеров введения аукционного распределения мест для предпринимательской деятельности есть средство передвижной торговли на улице Бастионная.

"21 участник аукциона был. Итоговая ставка составила 203 000 грн в месяц. То есть почти 2,5 млн. в год. – Это больше, чем раньше платили городу все МАФы в Печерском районе!" – подчеркнул Виталий Кличко.