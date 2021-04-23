Киев накроют заморозки и снегопады: появился свежий прогноз погоды

В Киеве на выходных ожидается существенное похолодание с осадками.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, уже в пятницу, 23 апреля температура днем не поднимется выше + 13 градусов, пройдут небольшие дожди. В ночь на субботу, 24 апреля в столице ожидаются заморозки до - 2 градусов. А днем потеплеет всего до + 10 градусов, пройдет небольшой дождь.

В воскресенье, 25 апреля, ночные заморозки сохранятся, а днем похолодает до + 9 градусов. Осадков не ожидается.

Согласно данным украинских синоптиков, такая же погода сохранится и в понедельник, 26 апреля.

А вот погодный ресурс Wetteronline обещает в Киеве настоящее ненастье в начале новой рабочей недели. Так, согласно прогнозу в городе, 26 апреля, в утренние часы пройдет сильный снегопад, а температура днем не поднимется выше отметки в + 5 градусов.

При этом, интенсивность снегопада может составить от 5 до 10 сантиметров.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 22 апреля, Киев накрыли первые в этом сезоне грозовые дожди. В некоторых районах столицы наблюдался град.