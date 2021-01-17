Киев и область снова попали в лидеры по COVID-19 в Украине

В Киеве инфицирование коронавирусов диагностировали еще в 793 жителей – это наибольше среди всех регионов страны.

Общее количество заражений в столице выросло до 122 696. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, предоставленные министром Максимом Степановым.

К лидерам по суточному приросту больных попала и Киевская область, где выявили 362 случая заражения COVID-19.

С начала пандемии на Киевщине в целом было зафиксировано 66 098 заражений.

Напомним, что четверть граждан с коронавирусом в Украине живут в Киеве, однако столичные медики не хотят делать людям тесты. Подробнее об этом читайте в эксклюзиве от OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки COVID-19 диагностировали еще в 5990 украинцев. Так, на утро 17 января общее количество заражений в стране выросло до 1 160 682.