Киев и область накроют грозы и шквалы: спасатели предупредили об опасности

В Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца субботы, 17 июля, ожидаются грозы. В связи с этим спасатели предупредили местных жителей об опасных погодных условиях.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Кроме того, согласно данным Укргидрометцетра, погода вскоре ухудшится и в западных областях (чтобы посмотреть все карты, доскролльте страницу до конца).

18 июля там также будут грозы, местами возможны шквалы 15-20 м/с и выпадение града. В Украинских Карпатах и на Закарпатье пройдут сильные дожди.

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Правила поведения во время грозы и шквала:

надо хорошо закрыть окна, убрать с балконов и лоджий вещи, которые могут выпасть наружу;

не подходить к рекламным щитам, линиям электропередач, деревьям, не парковать рядом с ними авто;

во время грозы необходимо выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны и не пользоваться мобильным телефоном;

на открытых участках стоит спуститься вниз, отойти подальше от водоемов, спрятаться в углубление, а если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, ими можно укрыться или подложить под себя;

в лесу надо прятаться под невысокими деревьями или в кустах.

Вместе с тем, до конца этого дня практически на всей территории страны сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Это предупреждение касается всех областей, кроме Львовской, Закарпатской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Крыма.

На юго-западе страны сохранится жаркая и солнечная погода, осадков не предвидится.

Напомним, мы писали о том, что погода 17 июля будет жаркой, в течение дня температура воздуха по всей территории страны будет колебаться в пределах +30...+35 градусов. Не собьют ее даже грозовые дожди, которые пройдут в части областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 18 июля, погода в Украине все так же будет солнечной и жаркой. В течение дня ожидается +30…+34 градуса. В начале недели будет тепло, при этом могут нагрянуть дожди с грозами.