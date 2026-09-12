Киев и Днепр окажут помощь Одессе с общественным транспортом, — Кличко

Киев и Днепр решили совместно оказать помощь Одессе, которая постоянно подвергается вражеским обстрелам.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"Одесса остро нуждается в общественном транспорте, поскольку враг уничтожил значительную часть его подвижного состава.

Киев в октябре 2022 года передавал Днепру в пользование 30 пассажирских автобусов взамен тех, что сгорели тогда в Днепре во время российского обстрела.

Теперь в автобусах нуждается Одесса. И Днепр, как город, который ими пользовался, и Киев, в собственности которого находится транспорт, совместно договорились поддержать одесситов и направить часть автобусов, а именно 7, для использования в Одессе", — написал Кличко.

"Мы должны сегодня помогать и поддерживать друг друга, должны вместе выстоять и победить", – подчеркнул глава столицы.

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"Автобусы, которые столица передавала Днепру и часть которых теперь отправится в Одессу, — это МАЗы двух моделей с низким полом и пассажировместимостью 100 и 150 человек. Они оснащены пандусами для удобства пассажиров в инвалидных колясках. Кабины водителей — с системами кондиционирования воздуха. Двигатель и автоматическая коробка передач производства известных фирм Mercedes-Benz и Voith, обеспечивающие надежную работу", — сообщил Кличко.