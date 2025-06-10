'Катастрофическая вещь': Зеленский рассказал об обрушении части собора София Киевская в результате удара РФ. Видео

Повреждение Софии Киевской из-за российского обстрела в ночь на 10 июня – это абсолютно катастрофическая вещь, это недопустимо для всех, кто интересуется историей и верит. Но не для россиян – "бесноватых с "Шахедами" и красной кнопкой".

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Об этом в вечернем обращении к гражданам заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видео его речи опубликовано на YouTube-канале ОП.

Он рассказал об очередных массированных воздушных атаках противника. Из-за них повреждены обычные жилые дома в разных регионах Украины.

В Одессе пострадал роддом, есть значительные материальные потери на Одесской киностудии.

"В столице была повреждена даже София Киевская – из-за взрывной волны обвалилась часть фасада собора. Для всех людей, кто действительно знает историю и кто не чужд христианству, любая даже угроза повреждения или разрушения Софии – это абсолютно недопустимая вещь, катастрофическая. Но не для России. Бесноватые с "Шахедами" и красной кнопкой.

И именно катастрофы являются смыслом их существования, больше ничего они не производят и после себя ничего другого не оставят. Надо на это реагировать. Надо их останавливать, и это не только нам в Украине надо – весь мир выиграет от принуждения России к миру", – заявил президент.

Напомним: под утро вторника взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде Софийского собора, исторического памятника национального значения с XI века.

Интерьер храма не пострадал, однако любые вибрационные нагрузки от взрывов представляют серьезную угрозу для сохранности конструкции.

Омбудсман Дмитрий Лубинец информировал, что призвал ЮНЕСКО, ООН и всех международных партнеров дать четкую оценку российским преступлениям и усилить мониторинг состояния объектов культурного и духовного наследия Украины.

Как писал OBOZ.UA, с 20:00 понедельника, 9 июня, и по 09:00 вторника агрессор применил 322 средства воздушного нападения (315 "Шахедов", две баллистические и пять крылатых ракет). Украинские защитники обезвредили 284 цели, из которых 220 сбиты огневыми средствами, 64 – локально потеряны.

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