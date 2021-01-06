Как в церквях Киева на Рождество придерживались карантина: появились фото и видео с богослужений

В киевских церквях 6 января состоялись рождественские богослужения, однако не везде они проходили с соблюдением карантинных ограничений.

Корреспондент OBOZREVATEL побывал в трех храмах крупнейших украинских церквей в столице и узнал, в каких условиях проходили там богослужения. Как оказалось, в некоторых из них противоэпидемические меры соблюдались, в некоторых – частично, а в других – почти нет (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Так, в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата собралось много прихожан, однако мало кто из них соблюдал социальную дистанцию.

Рождественское богослужение в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры.

Также многие люди были без защитных масок.

Рождественское богослужение в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры.

В Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви люди наоборот соблюдали дистанцию и были в масках. Однако на богослужении прихожан было не очень много.

Рождественское богослужение в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

При этом на входе в церковь была возможность обработать руки антисептиком.

Рождественское богослужение в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

В Михайловском соборе Православной церкви Украины прихожане были в масках, однако мало кто из них соблюдал социальную дистанцию.

Рождественское богослужение в Михайловском соборе ПЦУ.

Рождественское богослужение в Михайловском соборе ПЦУ.

Рождественское богослужение в Михайловском соборе ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 7 января, православные и греко-католики в Украине отмечают Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников.

В этом году празднование проходит в условиях пандемии коронавируса, в Украине в связи с этим действуют карантинные ограничения.

С 8 по 24 января в стране анонсировали более жесткие ограничения, однако это решение 7 января могут пересмотреть.