Как получить спецпропуск для транспорта Киева во время локдауна: инструкция от КГГА

Для получения специального проездного удостоверения руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на имя директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

Условия выдачи специальных пропусков для проезда в общественном транспорте 1 апреля обнародовали в пресс-службе КГГА. Отмечается, что по утвержденному порядку, спецпропуска будут выдаваться исключительно для перевозок сотрудников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций городские власти рекомендуют перевести работников на дистанционный режим работы.

В письме необходимо указать:

название предприятия;

обоснование необходимости получения спецпропусков;

обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия – адреса и района. Киева;

контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

По результатам рассмотрения письма, контактное лицо будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков. Обращаем внимание, что количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются.

Письма подавать в Департамент транспортной инфраструктуры, по адресу: улица Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж.

В КГГА также напомнили, что условия оплаты проезда не изменяются.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за распространения коронавирусной болезни, столичная власть приняла решение ввести строгий локдаун в Киеве с 5 апреля. Не будут работать школы и детские сады, а общественный транспорт будет работать исключительно для работников критической инфраструктуры.