Как получить спецпропуск для транспорта Киева во время локдауна: инструкция от КГГА
Для получения специального проездного удостоверения руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на имя директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).
Условия выдачи специальных пропусков для проезда в общественном транспорте 1 апреля обнародовали в пресс-службе КГГА. Отмечается, что по утвержденному порядку, спецпропуска будут выдаваться исключительно для перевозок сотрудников предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций городские власти рекомендуют перевести работников на дистанционный режим работы.
В письме необходимо указать:
название предприятия;
обоснование необходимости получения спецпропусков;
обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия – адреса и района. Киева;
контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.
По результатам рассмотрения письма, контактное лицо будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков. Обращаем внимание, что количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются.
Письма подавать в Департамент транспортной инфраструктуры, по адресу: улица Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж.
В КГГА также напомнили, что условия оплаты проезда не изменяются.
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за распространения коронавирусной болезни, столичная власть приняла решение ввести строгий локдаун в Киеве с 5 апреля. Не будут работать школы и детские сады, а общественный транспорт будет работать исключительно для работников критической инфраструктуры.