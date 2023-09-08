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Jerry Heil сыграет концерт под звездным небом на террасе ТРЦ Gulliver в центре Киева

Мария Шевчук
Жизнь столицы
1 минута
84
Jerry Heil сыграет концерт под звездным небом на террасе ТРЦ Gulliver в центре Киева

9 сентября чувственная и настоящая Jerry Heil сыграет сольный концерт на террасе торгово-развлекательного центра Gulliver в самом центре Киева.

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Jerry Heil сыграет концерт под звездным небом на террасе ТРЦ Gulliver в центре Киева

Исполнительница подготовила для гостей особую программу – в сопровождении живого инструмента, с участием приглашенного secret guest и при уютной атмосфере вечерней столицы. Этот вечер обещает стать незабываемым событием для поклонников музыки, где каждый сможет почувствовать настоящую энергию и чувственность, которым наполнена каждая песня исполнительницы.

Jerry Heil сыграет концерт под звездным небом на террасе ТРЦ Gulliver в центре Киева

"Я приглашаю вас на свой сольный концерт, который состоится на крыше Gulliver. Это будет особое действо. Этот концерт не будет похож ни на один из тех, которые я имела раньше. Вас ожидает уникальная атмосфера на крыше многоэтажки, вечерняя атмосфера бабьего лета под звездами, любовь в сопровождении живого инструмента. К тому же приглашен невероятный гость", – рассказывает Jerry Heil.

Jerry Heil сыграет концерт под звездным небом на террасе ТРЦ Gulliver в центре Киева

Подготовьтесь к незабываемому вечеру вместе с Jerry Heil на террасе Gulliver 9 сентября в 19:00 под любимые треки и известные хиты: "Москаль Некрасивый" ("Долой из Украины"), "Мрия", "Казацкому роду", "НеСестры", " Охрана, отмена", "Мечта", "Почта", "Любитесь чернобровые" и другие.

Билеты и подробная информация о концерте по ссылке.

Jerry Heil сыграет концерт под звездным небом на террасе ТРЦ Gulliver в центре Киева