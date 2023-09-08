Jerry Heil сыграет концерт под звездным небом на террасе ТРЦ Gulliver в центре Киева

9 сентября чувственная и настоящая Jerry Heil сыграет сольный концерт на террасе торгово-развлекательного центра Gulliver в самом центре Киева.

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Исполнительница подготовила для гостей особую программу – в сопровождении живого инструмента, с участием приглашенного secret guest и при уютной атмосфере вечерней столицы. Этот вечер обещает стать незабываемым событием для поклонников музыки, где каждый сможет почувствовать настоящую энергию и чувственность, которым наполнена каждая песня исполнительницы.

"Я приглашаю вас на свой сольный концерт, который состоится на крыше Gulliver. Это будет особое действо. Этот концерт не будет похож ни на один из тех, которые я имела раньше. Вас ожидает уникальная атмосфера на крыше многоэтажки, вечерняя атмосфера бабьего лета под звездами, любовь в сопровождении живого инструмента. К тому же приглашен невероятный гость", – рассказывает Jerry Heil.

Подготовьтесь к незабываемому вечеру вместе с Jerry Heil на террасе Gulliver 9 сентября в 19:00 под любимые треки и известные хиты: "Москаль Некрасивый" ("Долой из Украины"), "Мрия", "Казацкому роду", "НеСестры", " Охрана, отмена", "Мечта", "Почта", "Любитесь чернобровые" и другие.

Билеты и подробная информация о концерте по ссылке.