Из-под завалов достали тело мужчины: возросло количество жертв атаки РФ на Киев 7 сентября. Фото

В Киеве из-под завалов разрушенной девятиэтажки в Святошинском районе достали тело погибшего мужчины. Количество погибших вследствие атаки РФ в ночь на 7 сентября возросло до трех, среди них – ребенок.

Об этом утром в понедельник, 8 сентября, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на вечер воскресенья было известно о 20 раненых и двух погибших вследствие обстрела столицы.

Ликвидация последствий в Святошинском и Дарницком районах продолжалась весь день, рассказал начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.

По состоянию на девять вечера в Святошинском районе коммунальщики и ГСЧС расчистили и вывезли более 160 кубических метров строительного мусора.

Из 746 выбитых окон 260 закрыто материалами. В два штаба за день обратились 197 человек.

Из них 178 подали заявления на выплату 10 тыс. грн, 19 – на выплату 40 тыс. грн по программе "Забота. Навстречу киевлянам".

Что известно об обстреле Киева 7 сентября

В ночь на 7 сентября армия России атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. Под удар попали жилые дома в Святошинском и Дарницком районах.

В Печерском районе впервые было повреждено здание правительства, вспыхнул пожар. Премьер-министр Юлия Свириденко призвала мир отреагировать на террор Москвы не словами, а действиями.

Вследствие удара по многоэтажке в Святошинском районе погибли 32-летняя Виктория Гребенюк и ее трехмесячный сын Роман. Мать с младенцем ударом выбросило из окна шестого этажа. Отец малыша получил тяжелые травмы.

Накануне сообщалось, что под завалами также ищут мужчину.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог предостерег, что такие удары РФ несут риск дальнейшей эскалации и показывают, что Москва не стремится к миру.

По словам Келлога, всего две недели назад он виделся с украинским премьером Юлией Свириденко в здании Кабмина, по которому накануне попали войска РФ.

