Историю Сенного рынка в Киеве показали на архивных фото

Киевлянам напомнили, как когда-то выглядел популярный среди жителей Сенной рынок (Центральный) на улице Воровского, 17 (ныне-Бульварно-Кудрявская), построенный в 1958-м и снесен в 2005 году.

Фотографии опубликовал Александр Василенко в Facebook-сообществе "Старые фото Киева" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Площадь торгового зала составила 9000 кв. м, он был рассчитан на 1200 торговых мест. До построения помещения "сенным рынком" киевляне называли место, что сейчас называется Львовской площадью. Смотрим старые фото", – написал он.

В комментариях пользователи отметили, что Сенной рынок был прекрасным местом для киевлян, "где можно было купить все". Многие отметили, что именно там, в том числе и на блошином рынке рядом, начинали свой путь в торговле.

"Память детства. Ходили туда за продуктами, а в 90-е и за вещами", "Рынок был клевый, но его во время перестройки постепенно стали убивать", "Красивое было здание! Зачем его нужно было сносить?", "Регулярно посещал блошиный рынок на ступенях лестницы к ул. Гончара", "Если этот архитектурный "шедевр" построен в1958 году, то почему тогда многие кричат, что это историческая ценность?", "Я тут начинал торговать когда-то, золотые годы", "И самое главное, что у киевлян никто и не спросил как впрочем и сейчас, вандалы", – поделились мыслями пользователи.

Другие возмутились тем, что в Киеве в целом сносят много исторических зданий, чтобы построить на их месте высотки.

"Если посмотреть на возраст и состояние Печерской лавры, Софийского собора или Золотых ворот, приходишь к выводу, сколько еще много исторических памятников для потомков можно было бы сохранить в нашем городе!", "Уже не могу смотреть на фото Сенного рынка, просто больно. До слез. Наш город стирают. Сносят все, что просто хорошее, доводят до разрухи, хотя можно покрасить, подремонтировать", "Стояли в демонстрациях против сноса Сенного рынка – не помогло, этот рынок был для меня как школа жизни, потому муз. школа на Львовской пл., где учился, не давала "всего", – добавили киевляне.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядит самый большой блошиный рынок в Киеве, расположенный недалеко от станции метро "Почайна" в Оболонском районе.