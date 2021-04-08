Искусственный остров и набережная: в Киеве создали новое место для отдыха

В Киеве на Никольской слободке обустроили новую набережную на берегу Русановской протоки.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.

Новая достопримечательность находится рядом с коммунальным пляжем "Веселка", который тоже был капитально обновлен несколько лет назад.

Локацию для отдыха киевлян и гостей города создает частный застройщик. Здесь уже успели проложить пешеходные дорожки, а также построить набережную.

Пешеходную набережную уже построили

А посреди Русановской протоки даже намыли искусственный остров. Правда сейчас на нем, кроме флага Украины ничего нет.

В Киеве появился искусственный остров

Отметим, что наведение порядка на прибрежной зоне Никольской слободки начали еще в 2017 году. Тогда застройщик создал набережную с детскими площадками возле Русановского метромоста.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве нашли интересную свалку для старых автомобилей. Оно располагается на берегу реки Дарница, недалеко от ТЭЦ-4.