Искусственный остров и набережная: в Киеве создали новое место для отдыха
В Киеве на Никольской слободке обустроили новую набережную на берегу Русановской протоки.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL.
Новая достопримечательность находится рядом с коммунальным пляжем "Веселка", который тоже был капитально обновлен несколько лет назад.
Локацию для отдыха киевлян и гостей города создает частный застройщик. Здесь уже успели проложить пешеходные дорожки, а также построить набережную.
А посреди Русановской протоки даже намыли искусственный остров. Правда сейчас на нем, кроме флага Украины ничего нет.
Отметим, что наведение порядка на прибрежной зоне Никольской слободки начали еще в 2017 году. Тогда застройщик создал набережную с детскими площадками возле Русановского метромоста.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве нашли интересную свалку для старых автомобилей. Оно располагается на берегу реки Дарница, недалеко от ТЭЦ-4.