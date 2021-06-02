Искусственное озеро Вырлица сделают ландшафтным заказником площадью 98 га, – Владимир Кравец
Депутаты поддержали признание озера Вырлица ландшафтным заказником, участок площадью 98 га должны передать КП "Плесо". Соответствующее решение приняли на заседании Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
Об этом рассказал Владимир Кравец, депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и первый заместитель председателя комиссии. Он отметил, что киевлянам нужны зеленые зоны и места отдыха.
"Озеро Вырлица – уникальный объект, который, несмотря на свое искусственное происхождение, стал важным компонентом на пути миграции перелетных птиц. Также в нем живет более 30 видов рыб, часть из которых даже занесена в Красную Книгу. Защита озера и сохранение его доступным для всех киевлян – является правильным шагом развития города. Сбалансированную городскую среду должны содержать не только жилые и коммерческие объекты, а также качественные рекреационные зоны", – поделился депутат.
Если сессия Киевсовета поддержит соответствующий проект решения, участок площадью 98 га передадут на баланс КП "Плесо" для организации ландшафтного заказника.