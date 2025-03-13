Группа 'Без обмежень' объявила о дополнительном концерте во Дворце спорта в Киеве

Группа объявила сольный концерт во Дворце Спорта, который состоится 8 мая 2025 года. Билетов на событие осталось мало, поэтому "Без ограничений" объявили дополнительный концерт. Масштабное шоу пройдет дважды: 8 и 10 мая во Дворце Спорта.

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8 мая станет особенным днем, ведь именно в этот день фронтмен группы Сергей Танчинец отметит свой день рождения.

"Концерт во Дворце спорта мы сыграем в день моего рождения. Все последние годы я праздную этот день именно так – на сцене. И надеюсь, что это будет продолжаться еще долго. Поэтому, все приглашаю отпраздновать мой день рождения вместе со мной и вместе", – Сергей Танчинец.

Из-за большого спроса группа объявила дополнительный концерт, который состоится 10 мая. Это еще один шанс для всех, кто не успел купить билеты на первое выступление, стать частью большого музыкального шоу.

Относительно благотворительной составляющей: Большая часть вырученных средств будет направлена на закупку FPV-дронов и автомобилей для Сил Обороны Украины.

Напомним, что крайний концерт во Дворце Спорта группа отыграла в 2018 году, собрав около 10 тысяч фанов, а запись концерта в YouTube набрала около 5 миллионов просмотров.

У группы ранее уже был объявлен и запланирован концерт на НСК Олимпийский, который так и не состоялся в связи с пандемией, а впоследствии и из-за полномасштабного вторжения. Однако "Без ограничений" не смогли оставить поклонников без масштабного шоу.

"У нас давно был объявлен концерт на НСК "Олимпийский", но сейчас, к сожалению, его просто невозможно сыграть. Нам удалось найти альтернативу для тех, кто хочет использовать билеты уже сейчас. Чтобы попасть на концерт во Дворце Спорта, наши слушатели смогут обменять свой билет, приобретенный на наше стадионное выступление в Киеве", - Сергей.

Однако концерт на НСК "Олимпийском" группа не отменяет: "Мы обязательно отыгрываем "Олимпийскую", эти план никуда не исчезают. Запрос на концерт есть, у нас еще есть воодушевление и желание. Благодаря силам обороны Украины мы имеем возможность жить и работать дальше, поэтому все обязательно произойдет, после Победы."

Приобрести билеты на концерты во Дворце Спорта можно на сайте группы – www.bezobmezhen.ua.