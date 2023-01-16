Готовы достойно встретить врага: в Воздушных силах оценили, может ли российский десант совершить высадку в Киеве

Сценарий высадки российского десанта в Киеве или на территории Украины в целом уже нереалистичен. Вооруженные силы готовы встретить врага.

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Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. У украинских военных есть все необходимое для того, чтобы дать отпор оккупантам.

"На сегодняшний день это вообще нереалистичный сценарий... Тогда врагу это не удалось, не удастся и сейчас. Потому что пролететь просто так в столицу и высадить десант из Ил-76 не удастся никак. Думаю, что и до границы не удастся долететь", – отметил Игнат.

По его словам, нынешняя ситуация в Украине отличается от той, которая была в начале полномасштабной вооруженной агрессии РФ, когда враг совершил дерзкое внезапное нападение на окраины Киева. Сейчас силы обороны готовы достойно встретить врага.

Напомним, на днях стало известно, что министерство обороны США заказало для нужд Вооруженных сил Украины 14 автономных многоцелевых систем вооружения VAMPIRE, которые называют "киллерами дронов", на общую сумму 40 млн долларов. Соответствующий контракт Пентагон подписал с компанией-производителем L3Harris Technologies. Четыре установки будут готовы к середине 2023 года, а остальные десять – к концу 2023 года. О том, на что способны эти системы, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина получит зенитные установки и системы противовоздушной обороны в рамках предоставления военной помощи.

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