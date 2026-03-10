Готовила новый удар РФ по ТЭЦ и оборонным предприятиям в Киеве: СБУ задержала вражеского агента. Подробности, фото и видео

Сотрудники СБУ задержали еще одну корректировщицу, которая, по информации следствия работала на врага. Злоумышленница готовила новый российский обстрел по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и ТЭЦ в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку ФСБ в Киеве. Она собирала информацию для нового обстрела энергетической инфраструктуры столицы, в частности проводила доразведку возле городских теплоэлектроцентралей. Кроме того, фигурантка следила за функционированием государственных и частных предприятий, работающих на оборонную промышленность Украины, передавая их координаты для подготовки ракетных атак", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, злоумышленница "маскировала" свои разведвылазки под видом прогулок с малолетней дочерью. При этом она регулярно меняла одежду и манеру поведения на улице. Она отслеживала техническое состояние энергообъектов после недавних ракетно-дронных атак РФ и собирала актуальную информацию о состоянии предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Злоумышленница обозначала координаты на Google-карте, а затем фотографировала на телефонную камеру потенциальные "цели". Сотрудники СБУ задокументировали преступления вражеского агента и задержали ее по месту жительства в Оболонском районе Киева. По данным следствия, задания врага выполняла завербованная врагом продавщица магазина одной из торговых сетей. Во внимание ФСБ она попала во время поиска "легких заработков" в Telegram-каналах.

Согласившись на обещание быстрой подработки, женщина начала объезжать город, чтобы скорректировать новые ракетно-пушечные удары по киевским ТЭЦ и оборонным предприятиям. Во время обысков у задержанной изъят смартфон, с которого она координировала свои действия с куратором от ФСБ, и сменные сим-карты.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнице о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.

