Государство срочно должно определиться с компенсаторами разницы в тарифах на тепло и горячую воду – КГГА

Вопрос компенсации теплоснабжающим предприятиям разницы в тарифах должен быть решен в срочном порядке. Это позволит не повышать тарифы на тепло и горячую воду, а также в плановом режиме начать и провести отопительный сезон.

Это отмечают в Киевской городской государственной администрации, говорится на Официальном портале Киева. Отмечается, что еще в феврале 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой между Кабинетом Министров Украины и Ассоциацией городов Украины. Согласно его условиям, в Киеве и ряде украинских городов не произошел рост тарифов на тепло и горячую воду, несмотря на рост затрат теплоснабжающих предприятий, в частности, на закупку природного газа. Со своей стороны, центральная власть обязалась урегулировать вопрос компенсации разницы в тарифах, которая возникает.

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На сегодня теплоснабжающие предприятия, в частности КП "Киевтеплоэнерго", согласно установленной законодательством процедуре, провели расчет экономически обоснованных тарифов стоимости тепловой энергии и тарифов на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, с учетом актуальных расходов и стоимости природного газа. Поскольку "Киевтеплоэнерго" до сих пор работает по тарифам, установленным еще в 2019 году. За этот период выросла стоимость природного газа, повысился тариф на услуги по распределению природного газа, повысилась цена электроэнергии выросла стоимость производства тепловой энергии на ТЭЦ и тому подобное.

В соответствии с нормами действующего законодательства, по результатам рассмотрения расчетных документов "Киевтеплоэнерго", исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация) должна подготовить проект распоряжения относительно экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Однако это невозможно сделать, пока городские власти не имеют соответствующих гарантий от государства об обеспечении действенного механизма компенсации экономически обоснованных тарифов. Чтобы стоимость услуг для киевлян осталась на привычном уровне.

Учитывая критически сжатые сроки до старта отопительного сезона, консолидированное решение надо принимать немедленно и в интересах потребителей, и для обеспечения стабильности тепло- и водоснабжения.

Напомним, что 8 сентября Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту, Правительству и парламенту по обеспечению начала стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов. И предложила пути решения проблемных вопросов, связанных с подорожанием газа для населения и бюджетной сферы.