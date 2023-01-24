''Голубей мира'' с главной елки Украины в Киеве продали на аукционе: деньги пойдут на поддержку ВСУ

Украшения с Главной елки Украины в Киеве в виде голубей мира продали на благотворительном аукционе через Интернет. Собранные средства пойдут в поддержку украинских военных.

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Об этом сообщил президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает Общественное. Стоимость одного лота составила 500 гривен.

По его словам, всего на "елке несокрушимости" было повешено 100 голубей. После того, как праздничное дерево разобрали после Крещения, авторы проекта решили провести благотворительную акцию и продать эти украшения. Их раскупили через 2 дня.

"Мы подумали, если это "голуби мира", почему бы им не разлететься по Украине и заодно не внести полезный вклад в армию дронов, которые крайне необходимы нашим военным в борьбе с врагом?", – рассказал Добруцкий.

Он уточнил, что стоимость одного голубя оценили в 500 гривен, но покупатели могли бы посылать и больше. Украшения покупали не только украинцы, но и иностранцы. Всего удалось собрать 60 тысяч гривен.

"Было немало случаев, когда покупали люди, ныне находящиеся за границей, а получателями указывали своих родных или друзей в Украине", – резюмировал Добруцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Главная новогодняя елка Украины, которую установили, несмотря на полномасштабную военную агрессию РФ, попала в рейтинг лучших в мире. Она оказалась на пятом месте, обогнав Нью-Йорк и Лондон.

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