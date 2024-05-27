Генераторы, аппараты ИВЛ и автобусы: Кличко рассказал, какую помощь Киев готов отправить Харькову

Киев готов отправить помощь в Харьков, который постоянно испытывает сокрушительные удары российских варваров. В частности, это генераторы и аппараты ИВЛ.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Он также призвал международных партнеров предоставить оружие для того, чтобы Украина защищалась и давала ответ агрессору.

"Киев готов отправить в Харьков помощь – 30 аппаратов ИВЛ, 50 генераторов, 10 пассажирских автобусов. Киевляне выражают свою поддержку несокрушимым жителям Харькова, который постоянно испытывает сокрушительные удары российских варваров", – написал Кличко.

Мэр столицы напомнил, что в понедельник, 27 мая, в Харькове объявлен день траура по погибшим в результате бомбового удара врага по гипермаркету "Эпицентр". Киевляне искренне соболезнуют семьям погибших харьковчан.

"Обращаюсь и ко всем международным партнерам, от которых зависит предоставление необходимого вооружения Украине. В частности, и ПВО для Харькова, расположенного недалеко от границы с россией. Именно этим пользуется враг, буквально уничтожая город. Украине нужно оружие, чтобы защищаться и отвечать агрессору! Достаточно дискуссий о том, должна ли Украина иметь возможность остановить врага, нанося удары по его территории!", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в разрушенном российскими оккупантами гипермаркете "Эпицентр" в Харькове ночью обнаружили еще одно тело. Таким образом , число жертв может достигнуть 18 человек.

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