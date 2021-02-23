Фотографии поражают! А ведь все это в Киеве, точнее под...

Гигантское подземное сооружение на первом фото находится всего в пару шагах от Крещатика, под склонами Владимирской горки. Здесь почти 150 лет хранится и фильтруется питьевая вода, поставляемая для нужд киевлян из Днепра. Сегодня водохранилище находится на консервации. Гигантские арочные своды, выложенные из старинного кирпича по своему размаху могут перещеголять аналогичные сооружения Лондона, который на весь мир славится размерами подземных конструкций.

Закладка сооружений первого киевского централизованного водопровода состоялась в мае 1871 года в Городском саду. Меньше чем за год (!!!) первая очередь водопровода была запущена в эксплуатацию. Его общая длина составила 25 километров, он охватила 150 домов в центре Киева. Водозабор находился недалеко от памятника Магдебургского права, а сооружения водопровода — на Набережной и вблизи Владимирского спуска. С помощью паровых насосов вода из Днепра закачивалась в насосные станции, проходила фильтрацию песком, подавалась в водонапорные башни и резервуары и распределялась по Киеву. Резервуары и водонапорные башни были построены в высоких точках города — Владимирской горке (не сохранилась) и Крещатом парке (сохранились, в одной из башен находится музей воды).

Сейчас земля над объектом должна принадлежать Киевводоканалу, но пишут про рейдерский захват с прогнозируемым разрушением водохранилища ради очередной высотки.

На втором фото – подземелья Печерска. В конце 1960-х годов на месте бывшего печерского ипподрома для резервного водоснабжения Печерска построили огромное водохранилище — четыре больших бассейна для хранения пресной воды. На данный момент оно используется на 50% и хорошо охраняется. Практически по периметру водохранилища были построены элитные многоэтажки, которые сейчас называются "кабминовскими домами". Водохранилище уже пытались застроить жилыми высотками, но атаки застройщиков когда-то стратегическому объекту пока удается отбивать; недавно один из бассейнов даже отремонтировали. Вход в подземное водохранилище начинается в здании бывшего ипподрома на улице Суворова 9.

Мне кажется мы недооцениваем туристический потенциал Киева. Особенно такие объекты интересны для внутреннего туризма. Тем более, что судя по всему, путешествовать по миру нам не грозит ещё долго...

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