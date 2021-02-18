"Евробляхеры" устроили масштабный митинг под Радой. Фото и видео

В Киеве возле здания Верховной Рады Украины на акции протеста митингующие выступили с требованием принять законопроект, который упростит растаможку авто.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, владельцы автомобилей на европейской регистрации ("евробляхи"), припарковали свои транспортные средства вдоль улицы Грушевского (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В руках у людей плакаты с надписями "Доступный автомобиль каждому украинцу".

Здание парламента оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

Отметим, что соответствующие документы зарегистрированы под номерами 4644-д и 4643-д. Главный автор документов – замглавы налогового комитета, "слуга народа" Александр Ковальчук. Как подсчитал глава комитета Даниил Гетманцев, в среднем растаможка будет стоить не более 1000 евро.

По новым правилам пошлину платить не нужно, а НДС – только с акциза. Вот как он будет считаться: базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Верховной Раде 18 февраля должны рассмотреть новые законы о "евробляхах", которые позволят растаможивать авто, ввезенные до конца 2020 года, по особым условиям. На оформление дадут 180 дней с момента, как законы вступят в силу.