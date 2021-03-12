Эффективность лечения туберкулеза в Киеве лучше, чем того требуют международные рекомендации - КГГА

В Киеве эффективность лечения больных туберкулезом в 2020 году выше, чем это предусмотрено международными рекомендациями.

В КГГА отметили, что подобный показатель был достигнут благодаря мерам Городской целевой программы противодействия болезни, передает Вечерний Киев.

"По рекомендации Всемирной организации здравоохранения эффективность лечения больных туберкулезом на амбулаторном уровне должна составлять 85%. Благодаря эффективности мероприятий Программы нам удалось повысить данный показатель до 92%", – сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

По ее словам, это свидетельствует и о снижении процента заболеваемости туберкулезом и смертности от инфекционного заболевания в 2020 году.

"Выделялись средства на закупку оборудования и расходные материалы для бактериологических методов диагностики туберкулеза, своевременного выявления, коррекции побочных действий и мониторинга лечения. Такие меры позволили обеспечить 100% доступ пациентов всех учреждений здравоохранения города к непрерывной диагностике", – резюмировала Старостенко.

Туберкулез – это тяжелое инфекционное заболевание, поражающее ткани легких, вызываемое различными видами микобактерий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 12 марта в Киеве зафиксировано 896 новых случаев коронавирусной болезни.