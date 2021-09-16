ECHO: в Украинском Доме откроется выставка выпускников направления Contemporary Art в KAMA

В Киеве откроется выставка художественных работ, созданных в рамках финального проекта вечерних программ Artist и Art Management Киевской Академии Медиа Искусств набора #KAMA15. Она получила название ECHO и продлится с 17 по 29 сентября 2021 года в Национальном центре "Украинский дом".

Как сообщила пресс-служба, мероприятие состоится в знаковом историческом здании, что сейчас освобождено от своего исторического контекста и шаг за шагом превращается в открытое пространство возможностей, взаимодействия и концентрации идей, который способствует налаживанию диалога и преодолению культурных дистанций. Именно здесь молодые художники и художницы будут искать ответы на вечные вопросы о сущности реальности, апеллируя к альтернативным версиям собственного эго.

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Кураторы программы Artist и Art Management Леся Хоменко, Ольга Балашова, Мария Ланько и Лизавета Герман сформировали экспозицию из работ 19 художников: Инги Леви, Дани Шулипы, Анны Придатко, Веры Мокренко, Дарьи Серяковой, Тани Павлюк, Алины Кошубы, Ксении Жуковской, Тамары Турлюн, Елизаветы Пенцарськой, Тани Бесчастной, Галины Андрусенко, Тани Фишманн, Дмитрия Ярошевского, Полины Пискуревой, Виктории Каревой, Елены Котляренко, Святослава Коверзнева, Вики Агуреевой.

"Выставка ECHO представляет сразу два измерения – внутренний, субъективный взгляд художников на самих себя и внешний, который проявляется через художественную методологию и артикулированный выбор языка и материала. Внимательность к собственному жесту, неспешная, вдумчивая работа, построение контекста вокруг своей работы – эти принципы практиковались в течение учебного курса и воплотились в финальном выставочном проекте. Заглядывание в себя эхом переходит в взгляд на другого, и телом выставки становятся не только работы, но пространство между ними", – комментирует художественную часть проекта Леся Хоменко.

Художники работали с медиумами живописи, фотографии, скульптуры, видео и перформанса.

Особенность выставки ECHO заключается в диалоге трех субъектов художественного процесса: кураторов, художников и менеджеров. Горизонтальная координация и общий tone of voice позволили сформулировать устойчивый целостный нарратив проекта.

"На любой выставке в центре внимания всегда художники и их работы. И это совершенно справедливо, – отмечает Мария Ланько. – Но специфика курса Contemporary Art заключается в том, что и сам учебный процесс, и подготовка выпускного проекта происходит в тесном взаимодействии между "художниками" и "менеджерами", без последних эта выставка была бы невозможна. Поэтому разглядывая ECHO, стоит обратить внимание не только на произведения, но и на то, как они оформлены и экспонированы, как описаны в текстах и прокоммуницырованы в соцсетях. Ведь это и есть та самая, менее видимая, работа менеджеров, без которой встреча художника со зрителем просто бы не состоялась".

Проект реализован командой арт-менеджеров в составе Алена Деревецкая, Владислав Хлопенко, Наталья Мартыненко, Юлия Карпец, Ирина Колотило, Елизавета Блюмская, Вероника Ульянова, Алиса Ковтунова, Екатерина Скурихина, Александра Лесечко, Мариами Губианури, Алина Деревянко, Ольга Станиславская, Светлана Коваленко, Валерия Плехотко, Дарья Синчук, Ксения Талалай.

В рамках выставки запланирована публичная программа, которая содержит экскурсии по экспозиции от кураторов и менеджеров, artist talks & debates, перформансы, музыкальные интервенции. За анонсами событий можно следить на Facebook и Instagram проекта ECHO.

Координатор проекта – Вероника Ульянова. Открытие выставки состоится в пятницу 17 сентября. Начало в 19:00, с 20:00 до 22:00 музыкальная и перформативная программа.

ECHO – некоммерческий проект, в фокусе которого прежде всего культурологический аспект. Вход на открытие для гостей и посетителей выставки бесплатный. Проект реализуется в сотрудничестве Киевской Академии Медиа Искусств и Национального центра "Украинский дом".