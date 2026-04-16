Дыра в стене и уничтоженные квартиры: в Киеве 'Шахед' попал в многоэтажку. Фото и видео

В ночь на 16 апреля страна-террорист РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. В Подольском районе "Шахед" попал прямо в 16-этажный дом.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Призываем жителей столицы не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

Так, ночью Россия нанесла очередной террористический удар по Киеву с помощью баллистических ракет и "Шахедов". В результате атаки РФ в Подольском районе, в частности, был поврежден 16-этажный дом – дрон-камикадзе, который летел очень низко, попал в здание и уничтожил несколько квартир.

В результате атаки в стене многоэтажки образовалась дыра, взрывной волной выбило окна. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и коммунальщики, которые уже начали убирать территорию от обломков.

Российская атака

Ночью 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 16 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки крылатых и баллистических ракет, а также более 650 дронов-камикадзе типа Shahed.

