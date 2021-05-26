Движение авто на основных магистралях Киева парализовало из-за пробок. Карта

В Киеве в среду, 26 мая, движение автомобилей на основных магистралях столицы было парализовано. На дорогах образовались многочисленные пробки.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдались на Южном, Дарницком, Патона, Метро, Гаванском и Севером мостах

Пробки образовались проспектах Романа Шухевича (ДТП на Северном мосту) Степана Бандеры (ремонтные работы), Освободителей, Броварском, Николая Бажана и Победы (в частности, ДТП в районе метро "Житомирская").

Тянучки повлияли на трафик на проспектах Голосеевском, Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Академика Глушакова и Любомира Гузара.

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Чоколовском и Тараса Шевченко, Харьковском, Бориспольском и Набережном шоссе, Днепровской набережной и улице Анны Ахматовой.

Пробки замедлили скорость автомобилей на улицах Елены Телиги, Луговой, Богатырской, Борщаговской, Братиславской, Полярной, Вадима Гетьмана, Окружной дороге, Большой Васильковской, Семена Скляренко (ремонт дороги) и Кирилловской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева автомобиль Chevrolet перевернулся на крышу в результате столкновения с Ford Mustang.