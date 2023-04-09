Дожди на Пасху и ''плюсовая'' температура: прогноз погоды в Киеве на неделю

В Киеве с 10 по 16 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду, с прояснениями. В отдельные дни недели ожидается дождь.

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Соответствующий прогноз предоставил портал Sinoptik. В столице в течение недели средняя температура составит днем 12-14°С тепла.

Так, в понедельник, 10 апреля, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабеет. Температура воздуха днем 9-11°С.

Во вторник, 11 апреля, облака в столице уже с утра покроют небо, и пасмурная погода будет держаться до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем 7-13°С.

В среду, 12 апреля, пасмурная погода продержится в городе весь день. Утром будет идти дождь, который к середине дня должен ослабеть и через некоторое время окончиться. Температура воздуха днем 7-10°С.

В четверг, 13 апреля, до самого вечера в Киеве будет держаться пасмурная погода, лишь к концу дня небо очистится от облаков. Без осадков. Температура воздуха днем 7-13°С.

В пятницу, 14 апреля, небо в столице в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков. Температура воздуха днем 8-15°С.

В субботу, 15 апреля, в течение всего дня в городе будет держаться облачная погода. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится. Температура воздуха днем 8-13°С.

В Пасху, 16 апреля, облачная погода продержится в Киеве весь день. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Температура воздуха днем 8-13°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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