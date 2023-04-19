Дождь и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 апреля

В Киеве и Киевской области в четверг, 20 апреля, синоптики и прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем умеренный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 20 апреля. Облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Температура по области ночью 3-8°С, днем 8-13°С; по Киеву ночью 6-8°С, днем 10-12 °С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 20 апреля весь день в Киеве будет облачным. Дождь будет идти весь день, правда, к вечеру он станет слабее.

Напомним, погодный сайт Meteoprog.ua прогнозирует до конца этой недели дожди и грозы с градом в Украине. Температура воздуха к 23 апреля будет близка к средним многолетним показателям.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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