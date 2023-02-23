Днем небольшой дождь и до +7°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 февраля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 24 февраля, облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 7°С тепла.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 24 февраля. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура по области ночью 3-8°С мороза, днем 2-7°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С мороза, днем 3-5°С тепла", – рассказали синоптики.

Как сообщил портал Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве 24 февраля небо будет покрыто облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий дождь.

Напомним, весна в этом году в Украину ворвется стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето. Такие прогнозы дают украинские синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!