Для борьбы с ''Шахедами'' противовоздушную оборону Киева усилили мобильными огневыми группами. Фото

Для противодействия дронам-камикадзе и наращивания противовоздушной обороны Киева созданы специальные мобильные огневые группы. Они оснащены всем необходимым, чтобы сбивать не только "Шахеды", но и крылатые ракеты и прочие воздушные цели.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк. Военные продолжают усиливать оборону столицы.

"Наращиваем противовоздушную оборону Киева. Для противодействия "Шахедам" в подразделениях Группировки сил и средств обороны Киева созданы мобильные огневые группы. Подготовлены экипажи на легковых автомобилях повышенной проходимости - вооружены крупнокалиберными пулеметами и оснащены тепловизионными прицелами, а также другими приборами", – говорится в сообщении.

По его словам, огневые позиции для мобильных групп определены так, чтобы экипаж как можно скорее прибыл на место. Подготовка самого экипажа к бою занимает не больше одной минуты.

Командующий добавил, что количество таких подразделений в составе группировки постоянно увеличивается. Также ведется работа по улучшению их технического оснащения.

"Мобильная огневая группа может уничтожать также крылатые ракеты и другие воздушные цели", – резюмировал Павлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области продолжаются работы по наращиванию фортификационного оборудования районов и рубежей обороны столицы и региона. Это делают с помощью длительных огневых построек.

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