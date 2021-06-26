День Конституции в Киеве: куда пойти и что посмотреть

В понедельник, 28 июня, в Украине будут отмечать 25-летие Конституции Украины. Этот день является государственным праздником в связи с чем, киевлян и гостей столицы ожидают три выходных дня подряд.

OBOZREVATEL собрал подборку мероприятий, которые стоит посетить в столице.

По случаю Дня Конституции 26-28 июня в Верховной раде Украины откроют двери для всех желающих.

Участники экскурсии узнают о архитектурном наследие здания украинского парламента и посетят гостевую ложу балкона зала пленарных заседаний. Гости ВРУ смогут сфотографироваться у уникального издания "Конституции Украины".

Кроме того, они смогут увидеть главный Флаг Независимости, который народные депутаты первого демократического созыва внесли в зал пленарных заседаний Верховной Рады Украины 24 августа 1991 года.

Видео дня

Для того, чтобы стать участником экскурсии, следует предварительно зарегистрироваться и выбрать время экскурсии по ссылке.

28 июня в 20:00 на площади Конституции перед зданием Верховной Рады Украины состоится концерт классической музыки "Симфоническое приношение" в исполнении Kyiv Symphony Orchestra. Он будет посвящен 25-й годовщине принятия Конституции Украины.

Во время концерта прозвучат шедевры мировой классики и украинские музыкальные сокровища незаурядной историей и важным значением для становления украинской музыки.

Экскурсия "Киев на высоте" пройдет на крыше одного из самых высоких зданий столицы – ТРЦ Gulliver 26 июня. Это уникальная возможность увидеть панораму Киева с 34 этажа, сделать красивые фотографии и просто насладиться атмосферой.

Кроме того, экскурсия является благотворительной, а часть денег пойдет на помощь онкобольным детям.

Как попасть – Спортивная площадь, 1 А (у входа в ТРЦ Gulliver, со стороны ул. Эспланадная). Начало экскурсии в 12:30 (продолжительность 1,5 часа), а ее стоимость 450 грн.

В понедельник 28 июня с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, депутатского корпуса и общественности состоится церемония возложения цветов к памятнику гетману Филиппу Орлику. Торжества и возложение цветов к памятникам и памятным знакам выдающимся деятелям украинского государства предусмотрены также в каждом районе города.

26-28 июня можно посетить экспозицию "Сила Конституции" – на Майдане Независимости напротив Главпочтамта.

Кроме того, с 25 июня по 4 июля в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" будет проходить фотовыставка, посвященная 25-й годовщине Конституции Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что День Конституции Украины, который ежегодно отмечается 28 июня, в 2021 году приходится на понедельник.