Частная школа в Киеве работала, несмотря на строгий локдаун

В Киеве за нарушение карантина оштрафовали школу "Мидгард", которая расположена на территории ВДНХ на проспекте Академика Глушкова, 1.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

Работниками службы было проверено 7 учебных заведений и 9 детских учебных заведений. Выявлено, что одна из школ работала, несмотря на строгий карантин.

"Что касается школы "Мидгард", которая работала, несмотря на запрет, составлен протокол по ст. 44-3 КУоАП", – отметили в Госпродпотребслужбы Киева.

Там также напомнили, что специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве уже провели мониторинг на 1414 объектах. Интересно, что при проверке офисов никаких нарушений не зафиксировано.

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