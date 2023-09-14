Часть Киева покрыла мощная гроза. Видео

Вечером 14 сентября Киев накрыла настоящая летняя гроза, ставшая предвестницей того, как осень входит в свои права. Небо над украинской столицей тяжело нахмурилось, а улицы оказались под несколькими сантиметрами дождевой воды.

Кадры из разных частей города публикуют местные Telegram-каналы. На некоторых дорогах образовались пробки, трассы превратились в реки, покрыв автомобили до капота (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В социальных сетях уже успели появиться посты с критикой муниципальной власти, где указывают, что канализационные системы не справляются со своими функциями. Те счастливчики, которых гроза застигла дома, снимают стихию из окон.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале месяца Львов накрыл ливень, который привел к настоящему стихийному наводнению. Город покрылся водой до такой степени, что автомобили вынуждены буксовать на дорогах, а центральный торговый центр затопило и сотрудникам пришлось эвакуировать покупателей через пожарный выход.