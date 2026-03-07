Будет громко: в Киеве обнаружили не детонированную боевую часть 'Шахеда, которую уничтожат на месте. Фото

В Голосеевском районе Киева в субботу, 7 марта, обнаружили не детонированную боевую часть российского "Шахеда". На место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

"Внимание! В лесу в Голосеевском районе полицейские обнаружили не детонированную боевую часть вражеского БпЛА. Боеприпас находится в лесопарковой зоне вблизи села Лесники. Сейчас правоохранители ограничили доступ к указанной территории, обеспечено перекрытие движения Днепровского шоссе", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, патрульные полицейские и взрывотехники столичной полиции. Они будут осуществлять подрыв снаряда на месте. Взрыв, который в ближайшее время будет слышно в столице, никакой угрозы не представляет.

Shahed-136, или "Герань-2" (так его называют в армии РФ), – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киева после очередной террористической атаки РФ на крыше ресторана McDonald's обнаружили часть ракеты "Искандер". Страна-террорист РФ часто их использует для того, чтобы атаковать в Украине гражданские объекты.

