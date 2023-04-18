Без существенных осадков и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 апреля

В Киеве и Киевской области в среду, 19 апреля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 19 апреля. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура по области ночью 5-10°С, днем 12-17°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем 13-15°С" , – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 19 апреля в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, погодный сайт Meteoprog.ua прогнозирует до конца этой недели дожди и грозы с градом в Украине. Температура воздуха к 23 апреля будет близка к средним многолетним показателям.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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